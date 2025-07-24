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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يوجّه بعلاج اللاعبة شيماء عاطف

اللاعبة شيماء عاطف
اللاعبة شيماء عاطف
القسم الرياضي

بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تقرر توفير الرعاية الطبية اللازمة للاعبة شيماء عاطف، لاعبة المصارعة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وذلك في إطار دعم الوزارة المستمر للأبطال الرياضيين ورعايتهم صحيًا ونفسيًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها الرياضيين، وتوفير كافة أشكال الدعم اللازم لهم، سواء من خلال برامج التأهيل والتدريب أو من خلال الرعاية الطبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالجانب الصحي للاعبين يُعد من أهم أركان صناعة البطل الأولمبي.

وقد وجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير لكل من الدكتور أحمد عبد العزيز، أحد كبار الاستشاريين في مجال الطب الرياضي، والأستاذ الدكتور أشرف محرم، على ما قدماه من جهد مهني وإنساني في متابعة حالة اللاعبة وتقديم الرعاية اللازمة لها.


وتأتي هذه الخطوة في ضوء الزيارة التي قام بها وزير الشباب والرياضة منذ أيام إلى مستشفى المحور، والتي ترتبط مع الوزارة ببروتوكول تعاون يهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لأبطال مصر الرياضيين، دعمًا لمسيرتهم وحرصًا على جاهزيتهم البدنية والذهنية.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية الوزارة لتوسيع مظلة الرعاية الطبية الموجهة للرياضيين، بما يعزز من قدرتهم على الأداء والتنافسية في البطولات المحلية والدولية، وضمن استراتيجية طويلة الأمد تستهدف بناء جيل جديد من الأبطال يتمتع بالصحة والكفاءة البدنية والذهنية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصارعة اتحاد المصارعة البطل الأولمبي

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