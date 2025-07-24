الزمالك يواجه وادي دجلة وديًا غدًا.. وغيابات مؤثرة تضرب الفريق

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره وادى دجلة في المباراة الودية التي يخوضها الفريق غدا الجمعة في إطار الاستعداد للموسم الجديد المقرر انطلاقه الشهر المقبل.

غيابات الزمالك أمام دجلة

ويخوض الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه كل من محمد عواد ومحمد شحاتة، بالإضافة إلى المغربى صلاح الدين مصدق، والتونسى أحمد الجفالى، وكذلك أحمد فتوح، حيث يعانى مصدق من شد عضلى، بينما يعانى محمد عواد من آلام في الظهر، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا لاستغلال المواجهة لتجربة عدد من العناصر الجديدة والوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق الموسم.