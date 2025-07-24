لو عايزة تخرج من السجن.. هدير عبد الرازق أمامها طريق واحد

رحلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية هدير عبد الرازق إلى مديرية أمن الجيزة وذلك لتنفيذ العقوبة القضائية الصادرة من محكمة جنح الطالبية ضدها بالحبس عامين

معارضة استئنافية طريق هدير عبدالرازق

تنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على المعارضة في جنحة حيث نصت المادة على أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية كما تنص المادة 400 من القانون على أنه تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة ونص المادة 401 والتي تقول أنه يترتب على المعارضة في جنحة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم تكن ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة إجرائية لا تجاوز 100 جنيه في مواد الجنح

وبالتحريات عن هدير عبد الرازق تبين إنه صادر ضدها حكم بالحبس عامين في وقت سابق، على خلفية تسببها في إصابة أحد الأشخاص أثناء سيره في الشارع بسيارتها الخاصة، بسبب تجاوزها السرعة المقررة ما أسفر عنه ارتكابها الحادث