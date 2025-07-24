برلماني يثمن الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني

ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب, الجهود المصرية المستمرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة, في ظل الحصار المستمر الذي يفرضه الكيان الصهيوني المحتل على القطاع, موضحا أن موقف مصر ثابت وراسخ ومستمر تجاه القضية الفلسطينية .

وأضاف أبو هميلة, أن مصر تقوم بدور رئيسي ومحوري في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد الإسرائيلي وضمان وصول المساعدات لقطاع غزة، موضحا أن ما تقوم به الدولة المصرية يعكس التزاما راسخا بمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب الغاشمة والعدوان المتواصل الذي يتعرض له، مضيفا أن دخول 166 شاحنة مساعدات واستعداد مصر لإدخال 180 شحنة أخرى اليوم، يعكس الاستجابة السريعة من مصر تجاه احتياجات أشقائنا بقطاع غزة .

وأشار أبو هميلة، إلى أن الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ستسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها مليونا فلسطيني محاصر، موضحا أن الجهود المصرية مستمرة لإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني والذي يمثل تجسيدا للدور الإنساني العميق لمصر، وإيمانها بأن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يجب أن يترجم إلى دعم حقيقي ملموس على أرض الواقع ولا يجب أن يقتصر على البيانات، مضيفا أن مصر لا تدخر جهدا في سعيها سياسيا ودبلوماسيا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني .