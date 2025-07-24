"عظيم إيمانك".. مؤتمر شابات ثانوي وجامعة بإيبارشية ببا والفشن

نظمت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، مؤتمرًا لشابات المرحلة الثانوية والجامعية في كنائس الإيبارشية، بعنوان "عظيم إيمانك"، وذلك في كنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة بشرى، مركز الفشن، بحضور نيافة الأنبا أسطفانوس أسقف الإيبارشية.

الثالوث القدوس

شهد المؤتمر مشاركة ١٥٠ شابة من مرحلتي الثانوية والجامعة في الإيبارشية، بالإضافة إلى عدد كبير من الآباء الكهنة، وناقش المؤتمر عدة مواضيع تتعلق بصلاة الصلح في القداس الغريغوري، وكذلك موضوعات الصلب والقيامة.

كما ألقى نيافة الأنبا أسطفانوس محاضرة تحت عنوان "الثالوث القدوس".