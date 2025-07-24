الأوقاف تعتمد 131 خطيبًا من المحالين للمعاش ضمن خطة دعم المنابر بالكفاءات الدعوية

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، 131 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش، على بند التحسين، وذلك في إطار خطة الوزارة للاستفادة من الكوادر المؤهلة لتعزيز الخطاب الديني الوسطي.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذا القرار يأتي في سياق جهودها المستمرة لتوسيع قاعدة الخطابة بمساجد الجمهورية، من خلال ضم أصحاب الكفاءة والخبرة من المحالين للمعاش الذين أثبتوا جدارتهم علميًا وميدانيًا، واستوفوا الشروط والضوابط المطلوبة لأداء مهمة الخطابة.

وتسعى الوزارة من خلال هذا الاعتماد إلى دعم رسالتها التوعوية والتثقيفية، وضمان استمرارية الخطاب الديني الرشيد، خاصة في ظل التحديات الفكرية والمجتمعية الراهنة.

كما شددت الوزارة على أنها ماضية في تمكين أصحاب الكفاءة من القيام بدورهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال، سواء من العاملين الحاليين أو من المحالين للمعاش، بما يسهم في الحفاظ على هيبة المنبر، ويخدم رسالة الدعوة الإسلامية في صورتها الحضارية.