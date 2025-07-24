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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدى الإتربي تخطف الأنظار من داخل سيارتها

هدي الاترابي
هدي الاترابي
يمنى عبد الظاهر

نشرت الفنانة هدي الإتربي، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات"الإنستجرام".

وظهرت هدي الإتربي من داخل سيارتها وتركت شعرها بتسريحه منسدله علي كتفيها ونالت إعجاب الجمهور.

وشاركت الفنانة هدي الإتربي، في السباق الرمضاني المنقضي 2023، بمسلسل" ضرب نار"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمدغزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.

هدي الإترابي وماجد المصري وتامر مجدى وإيمان السيد وسهير المرشدي وبدرية طلبة أبطال مسلسل ضرب نار

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