هارفي إليوت يلوّح بالرحيل عن ليفربول لسبب مثير

أثار لاعب الوسط الهجومي الإنجليزي هارفي إليوت حالة من الجدل بشأن مستقبله مع نادي ليفربول، بعدما كشف عن نيته مراجعة وضعه الحالي في ظل رغبته القوية في الانضمام إلى قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

ورغم تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، لم يحظَ إليوت بمشاركة منتظمة في التشكيلة الأساسية، وهو ما قد يُجبره على اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته.

وخلال الموسم الماضي، شارك إليوت (22 عامًا) أساسيًا في مباراتين فقط بالدوري تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، بينما شارك كبديل في 18 مباراة. وفي دوري أبطال أوروبا، بدأ مباراة واحدة فقط، لكنه استطاع تسجيل 3 أهداف في 5 مباريات، من بينها هدف حاسم في ذهاب دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان.

وعلى المستوى الدولي، تألق إليوت بشكل لافت مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، وساهم في تتويجه بلقب بطولة أوروبا، حيث أحرز 5 أهداف في 6 مباريات، بينها هدف الافتتاح في النهائي ضد ألمانيا وثنائية في نصف النهائي أمام هولندا، مما عزز من حظوظه للمطالبة بمكان ضمن قائمة المنتخب الأول بقيادة المدرب توماس توخيل.

وفي تصريحات صحفية، قال إليوت: "لو الأمر بيدي، سأبقى في ليفربول طوال مسيرتي، أحب كل شيء في هذا النادي، لكن في الوقت نفسه يجب أن أكون أنانيًا قليلاً وأفكر في ما هو الأفضل لمسيرتي. لدي طموحات كبيرة، وأريد أن أشارك في كأس العالم. لا زلت بحاجة إلى مراجعة وضعي".

وتأتي تصريحات اللاعب في وقت عزز فيه ليفربول صفوفه بصفقات هجومية قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، على رأسها التعاقد مع فلوريان فيرتز وهوجو إيكيتيكي. كما لا تزال المفاوضات مستمرة لضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل، والذي أعرب مؤخرًا عن رغبته في الرحيل، وفقًا لتقارير صحفية.

من جانبه، أكد قائد ليفربول فيرجيل فان دايك أن الفريق يركز على العمل الجماعي والتطور، مشيرًا إلى أهمية التحدي المقبل. وقال: "لقد قمنا بإضافات ممتازة حتى الآن، ودعونا نرى ماذا سيحدث في بقية سوق الانتقالات. كل شيء يعتمد على العمل الجاد والتركيز، ونحن جميعًا متحدون. قلت لإيكيتيكي إن العمل الحقيقي يبدأ الآن، وعليه أن يبذل كل جهده ليكون لاعبًا مؤثرًا متى أتيحت له الفرصة".

وبينما تستمر إدارة ليفربول في إعادة تشكيل الفريق، تبقى مسألة مستقبل إليوت محل متابعة من جمهور النادي الإنجليزي، خاصة وأن اللاعب يمثل أحد أبرز المواهب الواعدة التي تبحث عن فرصة لإثبات الذات في ظل المنافسة القوية داخل التشكيلة الأساسية.