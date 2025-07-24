بايرن ميونخ يقترب من لويس دياز بعرض رسمي جديد

يواصل نادي بايرن ميونخ الألماني خطواته الجادة للتعاقد مع النجم الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة تسعى إدارة النادي البافاري لحسمها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب ما أفاد به موقع "فوت ميركاتو"، فإن بايرن يستعد لتقديم عرض رسمي جديد خلال الساعات المقبلة بقيمة تصل إلى 70 مليون يورو كقيمة أساسية، إلى جانب عدد من الحوافز والمكافآت الإضافية، في محاولة لإقناع ليفربول بالتخلي عن أحد أبرز نجومه الهجوميين.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المفاوضات الأولية التي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث يعمل مسؤولو بايرن على تسريع وتيرة الصفقة، في ظل حاجة الفريق لتعزيز خطه الأمامي، خاصة بعد رحيل ليروي ساني وتوماس مولر، وغياب جمال موسيالا بسبب الإصابة.

من جهتها، تدرك إدارة ليفربول جيدًا رغبة دياز في خوض تجربة جديدة هذا الصيف، وهو ما يزيد من احتمالية الموافقة على العرض، لا سيما مع وجود خيارات هجومية جديدة في تشكيلة المدرب آرني سلوت، أبرزها التعاقد مع فلوريان فيرتز وهوجو إيكيتيكي، إلى جانب التحركات المستمرة لضم ألكسندر إيزاك.

ويمتد عقد دياز مع "الريدز" حتى صيف 2027، وقد كان من العناصر المؤثرة في الموسمين الماضيين، لكن تقلص مساحة مشاركته مع الفريق في ظل التغييرات الأخيرة جعلته يفكر بجدية في الرحيل، لا سيما مع اهتمام أندية أوروبية كبرى بخدماته.

ويُعد دياز، البالغ من العمر 28 عامًا، من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة بايرن ميونخ، التي ترى فيه البديل المثالي لتعويض غيابات الفريق الهجومية، خصوصًا مع اقتراب موعد انطلاق الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تطورات حاسمة بشأن الصفقة، وسط تفاؤل داخل إدارة النادي البافاري بإمكانية إغلاق الاتفاق مع ليفربول، في ظل رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي الألماني لإتمام الانتقال.