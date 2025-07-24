ويتكوف: قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس

قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إنه تقرر إعادة الفريق الأمريكي من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

المنتدى الاستراتيجي للفكر

من جانب آخر؛ قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير جاء واضحًا في مضمونه ومفرداته، مؤكدًا أن ما يشهده قطاع غزة من إدخال للمساعدات عبر الأراضي المصرية – والتي تجاوزت 340 شاحنة حتى الآن – يعكس حجم الجهد المصري الحقيقي على الأرض.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه التحركات الإنسانية تُقابل بحملات تشويه متعمدة تحركها جهات إسرائيلية وأخرى إخوانية بهدف النيل من الدور المصري التاريخي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني.