العلمين الجديدة تستقبل زوارها بأجواء استثنائية وفعاليات تناسب كل الأذواق

قال أحمد غنيم، مراسل قناة "الحياة"، إن مدينة العلمين الجديدة تشهد حالة من الزخم والإقبال الكبير مع نهاية الأسبوع، وسط أجواء صيفية مفعمة بالحيوية والأنشطة الترفيهية والثقافية، مشيرًا إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب حضور ملحوظ للأجانب المقيمين والسياح.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة على الهواء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج الحياة اليوم، أن "الإقبال الكبير كان متوقعًا، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، مع تزايد رحلات اليوم الواحد"، مؤكدًا أن المدينة توفر فعاليات متميزة تناسب جميع الأعمار والاهتمامات.

وأوضح المراسل أن أولى الفعاليات انطلقت مع فرقة الشرقية للفنون الشعبية، التي تقدم عروضًا استعراضية مبهرة على الممشى السياحي أمام الزوار بالمجان، مضيفًا أن الفعاليات تشمل أيضًا عروضًا موسيقية تقدمها الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، تحديدًا شعبة الآلات الشعبية، وذلك داخل المدينة التراثية وعلى المسرح الروماني.

كما أشار غنيم إلى أن المدينة تستعد حاليًا لاستقبال الجمهور في حفل الفنان تامر حسني، المقرر إقامته غدًا، وسط اهتمام جماهيري كبير، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تندرج ضمن خطة تنشيط السياحة الداخلية وتقديم تجربة ترفيهية راقية تناسب جميع الأذواق.