طارق فهمي: اصطفاف الفرقة الرابعة والسادسة في احتفالات نصر أكتوبر أصاب إسرائيل بالرعب

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن أكثر من 80% من التغطيات الإعلامية في إسرائيل عن مصر، مشيرا إلى أنهم يعملون على متابعة الشأن المصري بشكل خاص.

وقال فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن إسرائيل تعلم أن الجيش المصري مصنف عالميا في مرحلة متقدمة للغاية، مؤكدا أن الجيش المصري تم تطويره وتسليحه بشكل ممتاز.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن اصطفاف الفرقة الرابعة والسادسة في احتفالات نصر أكتوبر أصاب إسرائيل بالرعب، وكان هناك حالة فزع كبيرة.

وأشار طارق فهمي إلى أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام، خاصة أنها دولة تعلم مسئولياتها، مؤكدا أن دور مصر كبير ومقدر خاصة في ملف المفاوضات لوقف إطلاق النار.