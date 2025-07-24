خالص أمنياتي بالشفاء .. فتحي سند يدعم حسين لبيب في وعكته الصحية

حرص فتحي سند، الناقد الرياضي، على دعم الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد اجرائه لعملية جراحية.

وكتب سند عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ”.

حسين لبيب يجري عملية جراحية

أجرى الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عملية جراحية ظهر اليوم الخميس، بإحدى مستشفيات القاهرة، وقد تكللت العملية بالنجاح.

ونصح الفريق الطبي المعالج الكابتن حسين لبيب بالحصول على فترة راحة تمتد لأسبوعين، بعيدًا عن الضغوط والعمل، على أن يعود بعدها لمباشرة مهامه الإدارية داخل القلعة البيضاء.

وفي هذا السياق، أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لرئيس النادي، متمنين له تمام العافية والعودة سريعًا لقيادة النادي في هذه المرحلة المهمة.