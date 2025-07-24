أول ردّ من مياه الدقهلية على أزمة انقطاع الخدمة في دكرنس

ردّ المهندس ناصر الصيوي رئيس قطاع مياه الشرب بالدقهلية، على شكاوى المواطنين من انقطاع المياه في قرية عرب شراويد بمركز دركنس في محافظة الدقهلية، قائلا: "القرية تنتمي إلى وحدة محلية ينتمي إليها 68 تابعا، وهذا التجمع يتم تغذيته من محطة ميت فارس".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "مع الزيادة السكانية لم يعد الإنتاج مناسبا، وعليه أدرجت الدولة توسعات المحطة في خطة عام 2025-2026، وسيتم إنهاء الأمر خلال الشهر الجاري.

وتابع: "شركة مياه الدقهلية لديها حلول دائمة وأخرى مؤقتة حتى تخفف حدة الأزمة لدى المواطن، وبالتالي، تم اعتماد توسعات، وفي نفس الوقت حاولنا تخفيف حدة المشكلات".

تغذية إضافية للأهالي

وأكد: "إمداد الأهالي بالمياه لم ينقطع، ولكن الخط القديم كان موصل، ولما اتعمل خط جديد ليهم اتفصل من حوالي 3 سنين تقريبا، ولما الأزمة تطورت، كانت المياه موجودة في الشتاء، ولكن مع ذروة الصيف وزيادة الاستهلاك بدأت تظهر المشكلة، وعندما ظهرت المشكلة في هذا الصيف بدأنا في اتخاذ الخطوات وأعدنا توصيل الرافع لعمل تغذية إضافية للأهالي كحل مؤقت لحين تنفيذ التوسعات هذا العام، فقد بدأت الخطة في 1 يوليو 2025، وسيتم اعتماد أمر الإسناد خلال هذا الشهر، وفور الاعتماد سيبدأ التنفيذ مباشرة".