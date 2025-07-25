أمريكا: نرفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبر عاجل، جاء فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن أمريكا ترفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية.

‌‏واسترسل: قرار ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين لا يخدم سوى حماس.

وفي تطور دبلوماسي لافت، أعلنت فرنسا رسميًا عزمها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار جهودها لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن القنصل الفرنسي في القدس سلّم رسالة رسمية من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السلطة الفلسطينية، تتضمن نية باريس إعلان هذا الاعتراف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.