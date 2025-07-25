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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار خامنئي: لا يمكن لأي دولة أن توقف تقدم البرنامج النووي الإيراني

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مستشار خامنئي، قال إنه لا يمكن لأي دولة أن توقف تقدم البرنامج النووي الإيراني.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده ستدافع عن حقوقها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في المحادثات مع الترويكا الأوروبية غدا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

إدخال المساعدات 
من جانب آخر؛ قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير جاء واضحًا في مضمونه ومفرداته، مؤكدًا أن ما يشهده قطاع غزة من إدخال للمساعدات عبر الأراضي المصرية – والتي تجاوزت 340 شاحنة حتى الآن – يعكس حجم الجهد المصري الحقيقي على الأرض.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  هذه التحركات الإنسانية تُقابل بحملات تشويه متعمدة تحركها جهات إسرائيلية وأخرى إخوانية بهدف النيل من الدور المصري التاريخي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية مستشار خامنئي البرنامج النووي إيران عباس عراقجي

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