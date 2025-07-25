بعد الإفراج عنه.. قرار فرنسي عاجل بحق المناضل اللبناني جورج عبد الله

أعلنت السلطات الفرنسية تغيير موعد ترحيل المناضل اللبناني جورج عبد الله إلى بيروت اليوم بدلا من الغد، حيث منعت السلطات الفرنسية المناضل جورج عبد الله من الإدلاء بأي تصريحات.

وأرجعت مصادر إعلامية تغيير الموعد الى رغبة السلطات الفرنسية في ألا يحظي المناضل جورج عبد الله اليوم باستقبال شعبي.

وبدوره؛ صرح روبير عبد الله شقيق جورج، قائلا : نحن في ساعات قلق وترقب ولا موعد واضحاً حول وصوله إلى بيروت.

فيما قالت السفارة اللبنانية في باريس: طائرة جورج عبد الله انطلقت عند التاسعة من باريس وتصل عند الثانية والنصف إلى بيروت.

وأشارت تقارير إعلامية الى ان جورج عبد الله بصحة جيدة وينتظر بفارغ الصبر الوصول إلى لبنان وملاقاة أهله ورفاقه.

وأدلت المحامية فداء عبد الفتاح بتصريحات أكدت فيها ان تبديل موعد الإفراج عن جورج عبد الله هدفه تعطيل الاحتفال بوصوله إلى بيروت.

وقالت أيضا : أهل جورج عبد الله ورفاقه جاهزون لاستقباله وأدعو الجميع ليكونوا عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في مطار بيروت.

كما دعت الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله الجميع إلى أوسع مشاركة وحضور جماهيري على طريق مطار بيروت لاستقباله بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً.