وفاة الدكتور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر

نعت كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، عميدها الأسبق، الدكتور محمود مزروعة، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ، والعميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة بفرع المنوفية.

كما نشر الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، منشور ينعي فيه وفاة العالم الراحل قائلا: إنّا لله وإنّا إليه راجعون .فقد الأزهر الشريف والعالم الإسلامي ليلة أمس الأستاذ الدكتور محمود مزروعة أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر.

عمل الدكتور محمود مزروعة، أستاذ بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، وهو من علماء الأمة الإسلامية الكبار.

بدأ مزروعة حياته إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف ثم عين أستاذا بكلية أصول الدين حتى أصبح عميدا لها، وسافر إلى عدة دول منها السعودية والإمارات وباكستان وقطر وجنيف.