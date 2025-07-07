عميد أصول الدين السابق: الأخلاق جوهر الإسلام والتطرف نتاج فهم سطحي للدين

أكد الدكتور عبد الله محيي الدين عزب، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر وأستاذ العقيدة، أن الأخلاق والسلوك القويم يمثلان جوهر الدين الإسلامي، موضحًا أن حسن الخلق، والصدق، والتعامل بالمعروف، واجتناب الغش، هي مظاهر حقيقية لرسالة الإسلام، وأن السلوك السلبي الصادر من بعض المسلمين يُسيء لصورة الدين أمام الآخرين.

الورشة، التي أُقيمت بمقر المنظمة بالقاهرة، شهدت حضورًا من طلاب وافدين من دول متعددة، منها نيجيريا، السودان، فلسطين، اليمن، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الفلبين، تنزانيا، جيبوتي، وليبيا، حيث استعرض محيي الدين خلال كلمته مفاهيم مركزية حول الدين والتدين.

وأشار إلى أن الإيمان الحقيقي يستقر في القلب، وقد لا تظهر آثاره دائمًا على السلوك الظاهري، داعيًا إلى التمييز بين جوهر الإسلام والتدين الشكلي أو المتعصب.

وأوضح أن المتطرفين يتعاملون مع النصوص الدينية بسطحية وضيق أفق، ويحولونها إلى أدوات للغلو والتكفير، بعيدًا عن الفهم المنهجي الرصين القائم على الاعتدال والعقل. ولفت إلى أن الإسلام يدعو إلى التفكير والتدبر والفهم العميق، وليس الجمود أو التبعية العمياء.

وفي ختام محاضرته، شدد الدكتور عبد الله محيي الدين على أن التصدي للتطرف لا يكون إلا عبر الوعي بالعلوم الشرعية، ومعرفة مقاصد الشريعة وأصول الفقه، بما يحصن الأفراد والمجتمعات من الانزلاق إلى مسالك التطرف والانغلاق الفكري.



