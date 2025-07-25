الدم بقى مية.. شاب ينهي حياة والده بالمنيا.. مدرس ينحر رقبه أبيه بالمنوفية.. وآخر يخلص على والدته المسنة في قنا

شهدت عدد من المحافظات حوادث مفجعة خلال الأيام القليلة الماضية حيث أقدم الأبناء على انهاء حياة اسرهم.

شاب ينهي حياة والده بالمنيا



أقدم شاب يُعاني من اضطرابات نفسية على إنهاء حياة والده داخل المنزل بمدينة المنياوسط حالة من الذهول والصدمة بين الجميع

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع أب على يد نجله الذي يعاني من مرض نفسي، وذلك داخل المنزل بحي جنوب المدينة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنزل.

وبالفحص الأولي، تبين أن المتهم قد دخل في نوبة هياج شديدة، اعتدى خلالها على والده، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة بدقة، كما أمرت بالتحفظ على المتهم.

شاب ينهي حياة والدته المسنة بآلة حادة في قنا



أنهى شاب حياة والدته المسنة بطعنات قاتلة من آلة حادة فى قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد، مصرع ربة منزل مسنة بطعنات آلة حادة فى قرية المحازة التابعة لمركز أبوتشت.

تبين من المعلومات الأولية أن نجل المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث تعدى عليها بآلة حادة فى ظروف غامضة لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدرس ينهي حياة والده في المنوفية

شهدت قرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جريمة مأساوية راح ضحيتها مسن على يد نجله، الذي يعمل مدرسا، حيث أقدم على إنهاء حياة والده ذبحا.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع رجل مُسن على يد نجله داخل منزلهما بقرية كفر قورص.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجاني يعمل مدرسا ويعاني من اضطرابات نفسية، وقد استخدم أداة حادة في ارتكاب الجريمة.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.







