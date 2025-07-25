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مصري يدخل قائمة أغلى 10 مهاجمين بتاريخ البريميرليج.. من هو؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مصري يدخل قائمة أغلى 10 مهاجمين بتاريخ البريميرليج.. من هو؟

عمر مرموش
عمر مرموش
أمينة الدسوقي

يضم الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل المهاجمين في كرة القدم، الأمر الذي يزيد من تكلفة اللاعبين، حيث ضمت قائمة أغلى 10 مهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز ، لاعب مصري شهير.

عمر مرموش ضمن قائمة أغلى المهاجمين

تضاعف الإنفاق بشكل كبير  داخل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال السنوات القليلة الماضية حيث تجسد قائمة أغلى المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز قصة طموح مع سعي الأندية جاهدة لنيل ضمان تسجيل الأهداف، والتى جاء من بينها النجكم المصري عمر مرموش

أغلى المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

يتصدر الطريق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ، بعد انتقاله من إنتر ميلان إلى تشيلسي مقابل 113 مليون يورو في عام 2021، لم تنجح العودة إلى ستامفورد بريدج، حيث سجل لوكاكو 15 هدفًا فقط في 44 مباراة خلال فترته الثانية في غرب لندن. 

في المركز الثاني داروين نونيز - انتقل الأوروغوياني من بنفيكا إلى ليفربول مقابل 85 مليون يورو في عام 2022، لكنه قد يغادر النادي هذا الصيف. 

فيما احتل كاي هافرتز المركز الرابع بعد انتقاله مقابل 80 مليون يورو من باير ليفركوزن إلى تشيلسي في عام 2020.، وأكمل راسموس هوجلوند لاعب مانشستر يونايتد المراكز الخمسة الأولى، بعد انضمامه إلى الشياطين الحمر من أتالانتا مقابل 78 مليون يورو.

في المركز السادس، جاء عمر مرموش، الذي تعاقد معه مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو من آينتراخت فرانكفورت في يناير الماضي، وعاد هافرتز إلى القائمة في المركز السابع بانتقاله من تشيلسي إلى أرسنال مقابل 75 مليون يورو في لندن عام 2023. 

أما المركز الثامن، فيذهب إلى ألكسندر إيزاك، الذي يُعتبر على الأرجح أفضل صفقة من حيث القيمة مقابل المال، من ريال سوسيداد إلى نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو. أما ألفارو موراتا، فقد جاء في المركز التاسع بانتقاله من ريال مدريد إلى تشيلسي مقابل 66 مليون يورو، بينما أكمل دومينيك سولانكي، الذي انتقل من بورنموث إلى توتنهام مقابل 64 مليون يورو الصيف الماضي، قائمة العشرة الأوائل.

مسيرة عمر مرموش 

حظي مارموش الذي أمضي نصف موسم مع مانشستر سيتي بإشادة واسعة من جانب شبكة "givemesport" البريطانية، وذلك قبل أيام قليلة على إنطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقالت الشبكة البريطانية، "عمر مرموش هو النجم القادم في مصر بعد محمد صلاح، بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي نجح في اكتشف ألة تهديفية جديدة بعدما أصر على التعاقد معه في الشتاء الماضي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني".

وأضافت، "أرقام عمر مرموش ليست من أثارت حماس جماهير مانشستر سيتي فقط، بل أسلوب لعبه الرائعة، حيث يمكن للنجم المصري أن يقدم الإضافة أثناء اللعب وظهره للمرمى، حيث يمكنه التراجع لتوفير خيار التمرير بين الخطوط والتواصل مع لاعبي فريقه، كما تساعده قدرته على المراوغة في المساحات الضيقة".

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