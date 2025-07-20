مدرب فرانكفورت: عمر مرموش كان الأفضل.. ورحيله خسارة مؤلمة

أشاد دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بالنجم المصري عمر مرموش، واصفًا إياه بأنه "أفضل لاعب في الفريق" خلال فترته، مشيرًا إلى أن رحيله في سوق الانتقالات الشتوية الماضية شكل خسارة كبيرة للنادي.

وجاءت تصريحات توبمولر بالتزامن مع التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيل المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي، وسط اهتمام قوي من نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تعثر صفقة ضم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد.

وفي تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية، قال توبمولر:"خسارة مرموش كانت مؤلمة، فقد كان أفضل لاعب في الفريق خلال فترته. إيكتيكي جاء ليعوضه وحقق تطورًا لافتًا، لكن يبدو أن هذا أصبح من الماضي علينا أن نكون واقعيين في طموحاتنا للمستقبل".

أرقام مرموش

وكان عمر مرموش قد قدم موسمًا استثنائيًا مع فرانكفورت في 2024-2025، حيث شارك في 38 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا (منها 12 في الدوري)، وقدم 7 تمريرات حاسمة، بمجموع 22 مساهمة تهديفية، وهو أفضل أرقامه منذ بداية مسيرته الاحترافية.

وتميز مرموش بقدرته على شغل أكثر من مركز هجومي، كما أظهر دقة كبيرة في تنفيذ ركلات الجزاء، مسجلًا 5 أهداف دون أي إهدار.

وأثار اللاعب إعجاب الجماهير ووسائل الإعلام في ألمانيا، بعد أن تصدر تقييمات الأداء في البوندسليغا، بحصوله على معدل 8.16، متفوقًا على عدد من نجوم الدوري، ما يعكس حجم الفراغ الذي تركه برحيله عن الفريق.