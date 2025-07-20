خسارة مؤلمة.. تعليق قوي من مدرب فرانكفورت على رحيل مرموش

علق دينو توبمولر، المدير الفني لفريق اينتراخت فرانكفورت الألماني، على رحيل الدولي المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في الانتقالات الماضية.

وقال توبمولر في تصريحات عبر مجلة “كيكر” الألمانية: “هذه خسارة مؤلمة، فقدنا عمر مرموش أفضل لاعب فى الفريق خلال الميركاتو الشتوي، وجاء إيكتيكي ليحل مكانه وحقق تطورًا مذهلًا”.

وأضاف: “ولكن يبدو أن هذا أصبح جزءًا من الماضي، علينا الآن أن نكون أكثر واقعية في تقييم التطلعات والطموحات المستقبلية”.

مرموش يستعد مع مانشستر سيتي

يذكر أن مرموش يستعد مع فريق مانشستر سيتي للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.