صلاح يلاحق هالاند.. ومرموش يدخل قائمة الأعلى دخلاً في البريميرليج

سجل النجمان محمد صلاح وعمر مرموش حضورًا لافتًا ضمن قائمة أعلى اللاعبين دخلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، بحسب تصنيف صادر عن شبكة «lentedesportiva» الرياضية العالمية.

صلاح يثبت الهيمنة المالية بين كبار أوروبا

واصل محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، فرض نفسه كلاعب من الطراز العالمي ليس فقط على مستوى الأداء، بل أيضًا في صدارة قائمة الرواتب، حيث حل ثانيًا خلف النرويجي إيرلينج هالاند، براتب أسبوعي قدره 400 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 20.8 مليون جنيه سنويًا.

ويأتي هذا الرقم الكبير بعد تجديد عقده مع "الريدز"، ليمدد مسيرته الناجحة داخل "أنفيلد" لعامين إضافيين، وسط اهتمام أندية سعودية وأوروبية بالحصول على خدماته.

مرموش يفاجئ الجميع ويقتحم قائمة النخبة

أما عمر مرموش، المنتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي، فنجح في تسجيل اسمه ضمن العشرة الأوائل الأعلى أجرًا، بعد حصوله على راتب أسبوعي يصل إلى 295 ألف جنيه إسترليني، ما يضعه في المركز العاشر بدخل سنوي يناهز 15.34 مليون جنيه إسترليني.

خطوة مرموش الأخيرة إلى مانشستر سيتي لم تُترجم فقط كقفزة فنية، بل جاءت أيضًا بثمرة مالية ضخمة، جعلته ضمن نخبة لاعبي العالم من حيث الأجر.

أعلى 5 لاعبين دخلًا في البريميرليج :

إيرلينج هالاند – 525 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

محمد صلاح – 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

فيرجيل فان دايك – 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

كاسيميرو – 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

رحيم ستيرلينج – 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا