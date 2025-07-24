ليفربول يشعل ميركاتو الصيف.. وعرض ضخم لضم إيزاك

كشفت صحيفة ليفربول إيكو أن نادي ليفربول الإنجليزي يستعد لتقديم عرض مالي ضخم، يصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني (شاملاً الحوافز والإضافات)، من أجل التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم ضم المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت مؤخرًا مقابل 95 مليون يورو، إلا أن إدارة "الريدز" ترى في إيزاك القطعة الهجومية المثالية لتعزيز القوة الهجومية للفريق في الموسم المقبل، خاصة بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي مع نيوكاسل، بتسجيله 27 هدفًا وصناعته 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة.

وأشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن اللاعب أبلغ إدارة نيوكاسل بشكل رسمي برغبته في الرحيل هذا الصيف، وهو ما دعمته تقارير أخرى، أبرزها من ذا تايمز، والتي أكدت أن إيزاك رفض تمديد عقده الحالي، مشترطًا الحصول على راتب أسبوعي قدره 300 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يتعارض مع سياسة الأجور التي يتبعها النادي.

في السياق ذاته، كشف الصحفي المتخصص ساشا تافوليري أن إيزاك منح أولوية الانتقال إلى ليفربول، رغم تلقيه عرضًا من نادي الهلال السعودي، الذي أبدى اهتمامًا جادًا بضمه وتواصل مع إدارة نيوكاسل لمعرفة تفاصيل الصفقة. ورغم احترام اللاعب للنادي السعودي، إلا أنه لا يُمانع خوض تجربة جديدة في دوري روشن في المستقبل.

ورجحت عدة مصادر أن غياب إيزاك عن جولة نيوكاسل الآسيوية بسبب "إصابة عضلية طفيفة" قد يكون مؤشرًا إضافيًا على اقتراب رحيله هذا الصيف.

ويذكر أن ألكسندر إيزاك انضم إلى نيوكاسل صيف 2022 قادمًا من ريال سوسيداد مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2028.