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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اختفى في ظروف غامضة.. العثور علي جثمان شاب في المنوفية

العثور علي جثمان شاب في المنوفية
العثور علي جثمان شاب في المنوفية
مروة فاضل

تكثف مباحث بركة السبع في محافظة المنوفية من جهودها لكشف غموض العثور علي جثمان شاب عقب ايام من اختفاءه وبحث أسرته عنه.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع، بالعثور علي جثمان شاب ملقي داخل الزراعات بقرية عزبة راتب.

بالانتقال تبين أن الجثمان لشاب يدعي خالد اشرف البدوي 23 سنة من قرية عزبة راتب التابعة لمركز بركة السبع.

كما تبين اختفاء الشاب منذ ايام وبحث أسرته عنه حيث انتشرت منشورات علي موقع التواصل الاجتماعي بصورة الشاب للبحث عنه بعد اختفاءه.

وحررت أسرته محضرا بقسم الشرطة باختفاءه في ظروف غامضة لتعثر عليه قوات الشرطة جثمان هامد وسط الزراعات.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية بركة السبع اخبار محافظة المنوفية امن المنوفية

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