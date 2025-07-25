جامعة بنها الأهلية تهنئ الدكتور علي شمس الدين لفوزه بجائزة الدولة للرواد

قدم الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، نيابة عن المجلس التهنئة للدكتور علي شمس الدين، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ورئيس جامعة بنها الأسبق، لفوز سيادته بجائزة الدولة للرواد في العلوم الزراعية، والتي أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف " السعيد " أن تكريم الدولة للدكتور شمس الدين هو اعتراف مستحق بدوره الريادي وجهوده في تطوير التعليم الزراعي ودعم قضايا الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن حصوله على هذه الجائزة الرفيعة يُعد تتويجًا لمسيرته العلمية والقيادية والتى تمثل نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والعمل والتأثير الإيجابي على الساحة الأكاديمية والبحثية بالإضافة الى عطائه المتواصل في خدمة البحث العلمي والتعليم الجامعي ، لا سيما في مجال العلوم الزراعية.