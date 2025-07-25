النقل تعلن مميزات منصة اليخوت المحلية: تحفيز للاستثمار البحري

أعلنت وزارة النقل عن أبرز مميزات منصة اليخوت المحلية التي تم تدشينها رسميًا في أبريل الماضي، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة البحرية والاستثمار في قطاع المراين.

وتُدار المنصة من خلال قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وتوفر نظامًا رقميًا موحدًا يتيح لمالكي اليخوت والمستثمرين تقديم خدماتهم بشكل منظم وشفاف، مع تسهيل عمليات التشغيل داخل المراين السياحية على مستوى الجمهورية.

أهم مميزات المنصة:

تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية لليخوت المحلية داخل جميع المراين.

تحسين التواصل بين مرتادي المراين ومقدمي الخدمات مثل الصيانة والدعم اللوجستي والأنشطة البحرية.

تسهيل تسجيل اليخوت ومتابعة الموافقات والإجراءات بشكل فوري عبر المنصة.

تعزيز الحوكمة والامتثال للمعايير البيئية والبحرية.

فتح فرص استثمارية جديدة في أنشطة المراين والخدمات البحرية.



وتُكمل هذه المنصة الجهود الرقمية التي بدأتها الوزارة بإطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية في أيلول/سبتمبر 2022، والتي اختصرت إجراءات دخول اليخوت الأجنبية إلى 30 دقيقة فقط بدلًا من فترة كانت تمتد إلى 30 يومًا، مع إمكانية إصدار الموافقات والفواتير إلكترونيًا.

وتؤكد وزارة النقل أن منصة اليخوت المحلية تمثل إحدى أدوات الدولة الحديثة لتحفيز قطاع السياحة البحرية، ودعم الاقتصاد الأزرق، ضمن خطة التحول الرقمي الشامل في مرافق وخدمات النقل البحري.