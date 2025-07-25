مفاجأة صادمة.. اعتراض ثنائي تنس الطاولة المستقيل على أحقية الأهلي فى عصر وعبد العزيز

فى تطور صادم لأزمة الثنائي المستقيل من مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وهما المستشار خالد الحفني نائب رئيس الاتحاد ومحمود أباظة أمين الصندوق كشفت مصادر مطلعة أن الثنائي اعترضا فى استقالاتهما المسببة على أحقية النادى الأهلي في اللاعبين خالد عصر ويوسف عبد العزيز رغم أن قرار أحقية الأهلى صدر بعد تشكيل لجنة موسعة من القانونيين بوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

وكان كل من الحفني و أباظة من المناصرين لانبي في أزمة اللاعبين رغم أن كل المستندات والأوراق التي تم عرضها أكدت أحقية الأهلي فى اللاعبين.

وخرجت مطالب جماعية من أسرة تنس الطاولة إلى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة قبول استقالة كل من المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، و محمود أباظة أمين صندوق الاتحاد.

وكان الثنائي قد استقالا من المجلس لأسباب غير منطقية هدفها عرقلة مسيرة مجلس الإدارة المنتخب الجديد برئاسة اللواء أشرف حلمي الذي نجح في فترة وجيزة في علاج الكثير من السلبيات التي تركها المجلس السابق وقال مصدر قريب من الأحداث إن استقالة التنائي جاءت لأسباب لا ترق إلى مستوي التحقيق وتندرج تحت بند المعارضة لأجل المعارضة.

ووجه د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية.

وأكدت الوزارة في بيانها متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وحرصها الكامل على ضمان الاستقرار الإداري والفني داخل الاتحادات الرياضية، بما يخدم تطوير اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.