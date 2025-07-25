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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة حسني: تصرف الأهلي في ملف وسام أبو علي درس للجميع

وسام ابو علي
وسام ابو علي
يمنى عبد الظاهر

علق أسامة حسني نجم النادي الأهلي السابق، على تصرف النادي الأهلي في ملف الفلسطيني وسام أبو علي نجم الفريق، بعد أزمته الأخيرة، وإصرار اللاعب على الرحيل للدوري الأمريكي.

وقال أسامة حسني في تصريح تليفزيوني عبر شاشة "إم بي سي مصر": "تصرف الأهلي في ملف وسام أبو علي، درس لأي لعيب في تاريخ النادي الأهلي يفكر إنه أكبر من النادي، الجماهير بتشيلك على الأعناق وبتحميك، ولكن إنك تتكبر على النادي؛ مفيش الكلام ده، ومفيش حاجة اسمها مخالفة لنظام الفرقة".

وأضاف: "جمهور الأهلي طلَّعك سابع سما، وكنت من نجوم الفريق مع إمام عاشور، أتحدى أي نادي في مصر يقدر يعمل موقف زي النادي الأهلي، إنه يبقى لعيب مهم ونجم الفريق وتمشيه وتسيبه".

وتابع: "موقف وسام أبو علي مختلف عن زيزو مع الزمالك، لإن زيزو كان فري، وأقوى من النادي، وبالتالي رفض التجديد، إنما موقف الأهلي أقوى من وسام؛ بسبب سريان عقد اللاعب مع النادي".

وأوضح: “مفيش لاعب يقدر يلوي ذراع النادي الأهلي، والأهلي حقق أكبر استفادة مالية من اللاعب، وده (دِيل) مناسب جدًا، وفي الأخير النظام واللوائح هي اللي اتنفذت”.

أسامة حسن الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي جمهور الأهلي إمام عاشور

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