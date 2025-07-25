قائمة بدلاء الأهلي أمام البنزرتي التونسي

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، على قائمة البدلاء خلال المواجهة الودية التي تجمع الفريق اليوم مع نادي البنزرتي التونسي، ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في تونس استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا لافتًا في مباراته الودية الأولى أمام فريق الملعب التونسي بنتيجة 4-1، في لقاء أقيم يوم الإثنين الماضي.

يُذكر أن موعد المباراة أمام البنزرتي شهد تعديلًا، حيث كان من المقرر انطلاقها في الثامنة مساءً قبل أن يتم تغييره لاحقًا.

قائمة بدلاء الأهلي أمام البنزرتي:

مصطفى شوبير – حسين الشحات – أشرف داري – أشرف بن شرقي – محمد شريف – ياسين مرعي – عمر كمال – أحمد رضا – محمد سيحا – مصطفى العش – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر – أحمد نبيل كوكا – محمد عبد الله – حمزة عبد الكريم – أحمد عابدين.