برشلونة يعلن رحيل مهاجمه إلى الدوري البرتغالي رسميا

أعلن نادي برشلونة الإسباني ،اليوم الجمعة، رحيل مهاجمه باو فيكتور، إلى فريق سبورتنج براجا البرتغالي.



ووقّع اللاعب – البالغ من العمر 23 عامًا – عقدًا مع نادي برشلونة الإسباني، حتى يونيو 2030.



وقال نادي برشلونة في بيان: "توصل نادينا إلى اتفاق مع سبورتنج براجا بشأن انتقال اللاعب باو فيكتور".



وأضاف: "النادي يتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل على الصعيدين الشخصي والمهني".



واختتم: "النادي سيحصل 12 مليون يورو من هذه الصفقة بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت".

وشارك فيكتور مع برشلونة في 29 مباراة بكل المسابقات، إذ سجل هدفان فقط.