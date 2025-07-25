الأمن يكشف ملابسات مشاجرة نسائية بالقليوبية بسبب فسخ خطوبة.. فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تعدي عدد من السيدات على فتاة بمحافظة القليوبية، ما أثار حالة من الجدل والاستياء.

وبالفحص، تبين أنه في يوم 15 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين:الطرف الأول: سائق، وزوجته (مصابة بجروح قطعية)، وعدد من أقاربه، الطرف الثاني: عامل (مصاب بجروح قطعية)، ووالدته.

وخلال المشاجرة، تبادل الطرفان الاعتداء بالضرب، مما أسفر عن وقوع إصابات بين الجانبين. وتبين أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات سابقة، بعد قيام شقيق الطرف الثاني بفسخ خطوبته من ابنة أحد أفراد الطرف الأول.

تم ضبط أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم أقرّوا بتفاصيل الواقعة، مؤكدين أن الخلافات العائلية كانت الدافع وراء الاعتداء المتبادل.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة التحقيق في الواقعة.