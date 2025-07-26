عائشة بن أحمد تتعرض للإصابة في قدمها | شاهد

أثارت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد قلق جمهورها ومتابعيها بعد أن أعلنت عن إصابتها في قدمها.

وشاركت عائشة بن أحمد جمهورها صورة لقدمها مربوطة بدعامة طبية عبر حسابها الرسمي في إنستجرام،مما أثارت الصورة تعليقات و تفاعل جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

آخر أعمال عائشة بن أحمد

من الجدير بالذكر أن عائشة بن أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “الغاوي”، حيث تتعاون مع مجموعة من نجوم الفن المصري مثل أحمد مكي وعمرو عبد الجليل. المسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.



قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوى ، في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجأة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.