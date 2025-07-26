إعصار "كو-ماي" يضرب شمال الفلبين: وفيات ونزوح جماعي وإعلان حال الطوارئ

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا عن الأوضاع في شمال الفلبين وذلك بعد اجتاح إعصار “كو-ماي”، مضاعفًا من حدة الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل، وفقدان ثمانية آخرين، ونزوح أكثر من 278 ألفًا من منازلهم.

وقد تسبب الإعصار في تعليق الدروس لليوم الثالث على التوالي في منطقة مانيلا الكبرى، كما عُلّقت الأنشطة التعليمية في 35 مقاطعة شمال البلاد، معظمها في إقليم لوزون، الذي شهد أيضًا إعلان حالة الكارثة في 77 مدينة وبلدة.

الإعصار ضرب اليابسة مساء الخميس عند بلدة أغنو في مقاطعة بانغاسينان، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كيلومترًا في الساعة. ومع تحرّكه باتجاه الشمال الشرقي صباح الجمعة، بدأت شدته تتراجع تدريجيًا لتصل سرعة الرياح المستمرة إلى نحو 100 كيلومتر في الساعة.

بلدات منكوبة ومدارس مغلقة

ضاعف "كو-ماي" من قوة الأمطار الموسمية التي كانت قد أغرقت مساحات واسعة من البلاد خلال الأيام الماضية. وأظهرت لقطات بثّتها وكالة "أسوشيتد برس" سكانًا في مدينة مالابون، شمال العاصمة مانيلا، وهم يسيرون في مياه وصل ارتفاعها إلى مستوى الخصر.