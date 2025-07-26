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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استقرار أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، بالتزامن مع بدء عطلة نهاية العام الدراسي، ما شجّع المواطنين على الإقبال على الشراء، خاصة مع وفرة المعروض في الأسواق والمنافذ التموينية بالمحافظة.

أسعار الدواجن اليوم في الوادي الجديد

سعر كيلو الفراخ البيضاء: من 73 إلى 80 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو: بين 85 و90 جنيهًا

سعر كيلو الفراخ البلدي: حوالي 120 جنيهًا

ويتوقع تجار السوق استمرار الاستقرار خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع تزايد الإقبال على شراء اللحوم البيضاء بديلاً عن اللحوم الحمراء.

أسعار البيض اليوم في الوادي الجديد

كرتونة البيض الأبيض: 120 جنيهًا

كرتونة البيض الأحمر: 140 جنيهًا

كرتونة البيض البلدي: 160 جنيهًا

الكميات متوفرة في مختلف أسواق محطة الخارجة والداخلة والفرافرة، إلى جانب المنافذ الحكومية المعتمدة التي تستمر في ضخ كميات إضافية من البيض والدواجن.

أهمية مزارع الدواجن في الوادي الجديد

تُعد مزارع الدواجن في الوادي الجديد أحد الركائز الزراعية الحيوية في المحافظة، إذ تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض، خلق فرص عمل للشباب في إطار مشروعات التنمية الريفية، ضبط الأسعار في الأسواق وتقليل الاعتماد على النقل من المحافظات الأخرى، ضمان جودة الإنتاج بفضل البيئة الصحية النقية وقلة التلوث مقارنة بالمحافظات الصناعية.

كما تحرص الدولة على دعم هذه المشروعات من خلال توفير الأعلاف المدعومة والخدمات البيطرية، التسهيلات التمويلية لصغار المربين والمستثمرين، طرح إنتاج المزارع عبر المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد أسواق اسعار

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