كاتب يكشف موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض إن وزارة التعليم العالي تترقب الترتيب النهائي لنتيجة الثانوية العامة في الشعب الثلاث (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي)، وذلك عقب إعلان النتائج رسميًا، لتحديد أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة، وخاصة من تجاوزوا نسبة 90%.

تحديد موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني

وأوضح فياض، خلال برنامج “صباح البلد”، أنه بمجرد الانتهاء من حصر النتائج، ستعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، ومن المتوقع أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.

الرقم السري.. مفتاح دخول التنسيق

وأشار إلى أهمية احتفاظ كل طالب بالرقم السري الموجود في استمارة النجاح، مؤكدًا أنه ضروري للدخول إلى موقع مكتب التنسيق وتسجيل الرغبات الخاصة بالكليات والمعاهد.