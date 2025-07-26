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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

له دور كبير.. نجم الزمالك السابق يتغنى بـ عبدالله السعيد

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
حسن العمدة

أكد حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن معسكر الفريق في العاصمة الإدارية جيد للمدير الفني فيريرا للتعرف على إمكانيات اللاعبين بشكل أكبر.

وقال عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية "نتائج المباريات الودية ليست مهمة قبل بداية الموسم المقبل والمدير الفني يتعرف على اللاعبين لذلك هو طلب خوض مباراتين وديتين أمام غزل المحلة وبروكسي".

وأضاف: "عبدالله السعيد لاعب كبير والفريق يحتاجه في الوقت الحالي وتجديد عقده مكسب لنادي الزمالك لأنه قائد داخل الملعب وخارجه وسيكون له دور كبير مع اللاعبين الصغار بسبب خبراته".

وأوضح: "من الصعب الحكم على الصفقات الجديدة في المباريات الودية ولكن المباريات الرسمية هي من تظهر مستوى اللاعب بشكل حقيقي".

عبدالله السعيد حمادة عبداللطيف الزمالك فيريرا غزل المحلة وبروكسي

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