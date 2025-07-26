مالك إنتر ميامي: ميسي غاضب جدًا من عقوبة رابطة الدوري الأمريكي بإيقافه

علّق خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، على قرار رابطة الدوري الأمريكي بإيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله جوردي ألبا لمباراة واحدة، بسبب غيابهما عن مباراة كل النجوم التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

وقال ماس في تصريحات نقلها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على "إكس": "ليونيل ميسي غاضب للغاية.. آمل ألا يكون لهذا القرار تأثير طويل المدى عليه".

وأضاف: “هل سيؤثر هذا الموقف على نظرته إلى الدوري الأمريكي وقوانينه؟ بلا شك.”

وأكد مالك إنتر ميامي أن ميسي يختلف عن غيره من اللاعبين، موضحًا: "ليونيل مختلف عن الجميع. إنه يرغب دائمًا في خوض المباريات التنافسية، وقد بدا غاضبًا جدًا جدًا بعد القرار."

واختتم ماس تصريحاته برسالة دعم للفريق: "يجب أن نتحد ككيان واحد. نحن في مواجهة العالم، ويجب أن ينعكس هذا في أدائنا خلال النصف الثاني من الموسم."