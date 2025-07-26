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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة

مباراة ليفربول وميلان
مباراة ليفربول وميلان
إسراء أشرف

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة قوية تجمعه بنظيره ميلان الإيطالي، اليوم السبت، في مباراة ودية تقام على ملعب كاي تاك سبورتس بارك في هونج كونج، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة

 تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وسيتم نقل اللقاء بشكل مجاني عبر عدد من القنوات العربية، حيث يمكن مشاهدته على:

OnTime Sports 

عمان الرياضية

الشارقة الرياضية

أبوظبي الرياضية 1

وقناة SSC1 HD المشفرة.

وتُعد هذه المباراة هي الودية الثالثة لليفربول في فترة التحضيرات، حيث سبق أن فاز على بريستون بنتيجة 3-1، ثم سحق ستوك سيتي بخماسية نظيفة.

وتترقب الجماهير الظهور المنتظر للثنائي محمد صلاح وفلوريان فيرتز أمام منافس بحجم ميلان.

ويدخل ميلان اللقاء بعد خسارته الأخيرة أمام آرسنال بهدف دون رد في سنغافورة، ثم فوزه في المباراة ذاتها بركلات الترجيح بعد اتفاق بين الفريقين.

ويسعى المدرب ماسيميليانو أليجري لتحسين أداء الفريق، خاصة مع اقتراب مواجهات ودية أخرى ضد بيرث جلوري، ليدز يونايتد، وتشيلسي.

موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة ميلان ليفربول محمد صلاح صلاح

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