يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة قوية تجمعه بنظيره ميلان الإيطالي، اليوم السبت، في مباراة ودية تقام على ملعب كاي تاك سبورتس بارك في هونج كونج، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وسيتم نقل اللقاء بشكل مجاني عبر عدد من القنوات العربية، حيث يمكن مشاهدته على:

OnTime Sports

عمان الرياضية

الشارقة الرياضية

أبوظبي الرياضية 1

وقناة SSC1 HD المشفرة.

وتُعد هذه المباراة هي الودية الثالثة لليفربول في فترة التحضيرات، حيث سبق أن فاز على بريستون بنتيجة 3-1، ثم سحق ستوك سيتي بخماسية نظيفة.

وتترقب الجماهير الظهور المنتظر للثنائي محمد صلاح وفلوريان فيرتز أمام منافس بحجم ميلان.

ويدخل ميلان اللقاء بعد خسارته الأخيرة أمام آرسنال بهدف دون رد في سنغافورة، ثم فوزه في المباراة ذاتها بركلات الترجيح بعد اتفاق بين الفريقين.

ويسعى المدرب ماسيميليانو أليجري لتحسين أداء الفريق، خاصة مع اقتراب مواجهات ودية أخرى ضد بيرث جلوري، ليدز يونايتد، وتشيلسي.