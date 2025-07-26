كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على صحة القلب

قال علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب، إن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة يكون لهم تأثير قوي على القلب، وذلك نتيجة زيادة ضخ الدم بكميات كبيرة للمحافظة على درجة حرارة الجسم.

وأضاف الغمراوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن درجة حرارة الجسم هي 37 ، ولذلك يعمل الجسم على التكيف مع الجو الحار، ويحدث تمدد في الأوعية الدموية وضربات قلب سريعة، مما يؤدي إلى حدوث انخفاض في ضغط الدم.

واسترسل: درجات الحرارة المرتفعة تتسبب في حدوث إجهاد كبير للقلب، بالإضافة إلى الشعور بالدوخة وقد يصل إلى ضربة شمس، خاصة لكبار السن والأطفال ومرضى السمنة والجهاز التنفسي.