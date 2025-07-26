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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة
أحمد زهران

استكمل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولتهما التفقدية داخل المحافظة، بافتتاح 5 ملاعب جديدة بعدد من مراكز الشباب، والتي تنفذها الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بالوزارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الشبابية والرياضية.

وشملت الافتتاحات ملعب خماسي بمركز شباب كفر غطاطي، وملعب نجيل صناعي ثلاثي وملعب خماسي بمركز شباب ساقية مكي، وملعب خماسي وملعب سداسي بمركز شباب جزيرة الدهب.

وثمّن وزير الشباب والرياضة الدعم الكبير من القيادة السياسية لدعم تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية، وهي رؤية واضحة لبناء الإنسان المصري على أسس صحية ورياضية واجتماعية سليمة، مؤكداً أن تطوير هذه الملاعب يأتي ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات وتوفير بيئة آمنة ومحفزة' للنشء والشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير وفق أحدث المواصفات الفنية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن هذه المنشآت ستسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير متنفس رياضي حقيقي لأبناء المناطق المختلفة داخل محافظة الجيزة، مشيراً إلى أن الافتتاحات اليوم تؤكد التزام الدولة بتوفير مساحات آمنة ومجهزة للنشء والشباب، تتيح لهم ممارسة الرياضة بشكل منتظم في بيئة حديثة ومتطورة.

وأشاد "صبحي" بالتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة، مشيراً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على العمل باستمرار لدعم وتطوير المنشآت لخدمة أبناء المحافظة، وهذه الملاعب تمثل استثماراً في طاقات الشباب، وتحقيقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالإنسان المصري وتوفير بيئة داعمة للإبداع والنشاط الرياضي.

ومن جانبه، أشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى أن افتتاح 5 ملاعب متنوعة بمراكز شباب كفر غطاطي وساقية مكي وجزيرة الذهب، يأتي في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لرفع كفاءة المنشآت الشبابية وتوفير بنية تحتية رياضية متطورة تتيح توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين النشء والشباب.

ولفت إلى أن هذه المراكز تُعد من المتنفسات الحيوية لشباب مناطق الهرم والعجوزة وجنوب الجيزة حيث تسهم بشكل فعّال في احتواء الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية بنّاءة، كما تلعب دورًا محوريًا في تعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية وتُعد ركيزة أساسية لدعم المواهب وصقل مهارات النشء والشباب في بيئة آمنة ومجهزة تواكب تطلعاتهم.

كما كلف المحافظ بدراسة تنفيذ أعمال طلاء الأسوار والحوائط التابعة للعقارات المطلة على مراكز الشباب، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في استكمال الصورة الحضارية للمراكز ويُعزز من المظهر الجمالي المحيط بها، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي في إطار الارتقاء بالبنية التحتية للمراكز، وتحقيق بيئة محفزة للشباب على المشاركة والإبداع.

وأكد المحافظ حرص محافظة الجيزة على تقديم كافة أوجه الدعم لمراكز الشباب باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم خطط التطوير والتوسع في إنشاء ورفع كفاءة المنشآت الشبابية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة المختلفة وتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة استهل جولته التفقدية بمحافظة الجيزة صباح اليوم، بافتتاح حمام سباحة نصف الأوليمبي بنُزل شباب الجيزة الدولي .

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