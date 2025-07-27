برلماني: الدولة المصرية تواصل دعمها لغزة رغم محاولات التشويه

قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استمرار دخول المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، بشكل يومي، يعكس التزام مصر الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني في محنته الإنسانية، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك وفق ثوابت تاريخية وقومية راسخة لا تتأثر بالحملات المغرضة أو محاولات التضليل.

وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له ، أن دخول 161 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية حتى فجر اليوم، عبر معبري كرم أبو سالم وزكيم، يبرهن عمليًا على أن مصر لم تتوقف لحظة عن أداء دورها الأخلاقي والإنساني، بل تواصل عملها الميداني بهدوء ومسؤولية بعيدًا عن الضوضاء الإعلامية.

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن المساعدات تشمل سلعًا حيوية مثل الغذاء والأدوية ولبن الأطفال والدقيق، وتُسلَّم للأطراف المعنية داخل القطاع لضمان توزيعها على مستحقيها، ما يعكس حرص الدولة المصرية على وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين رغم تعقيدات المشهد.

وأكد عضو صناعة البرلمان أن، محاولات التشكيك في التحركات المصرية تجاه غزة "ولدت ميتة"، لأن الواقع يُكذّب الادعاءات، والتاريخ يسجل من يعمل بصدق لا من يزايد من خلف الشاشات، مضيفًا أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت لم يتغير، ويستند إلى مبادئ واضحة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ووقف معاناته.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه بتوجيه التحية إلى أجهزة الدولة كافة التي تعمل دون كلل في هذا الملف، مشددًا على ضرورة عدم الالتفات إلى حملات التشويه الإعلامي الممنهجة، والتي تهدف للنيل من الدور المصري الداعم لفلسطين قيادة وشعبًا.