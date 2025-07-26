الهباش: إسرائيل ترتكب جريمة تجويع جماعي وتحول سكان غزة إلى هياكل عظمية

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما ترتكبه إسرائيل من حصار وتجويع ممنهج في قطاع غزة يشكل جريمة حرب واضحة بموجب القانون الدولي.

وأوضح أن الأوضاع الإنسانية في القطاع وصلت إلى مرحلة مأساوية للغاية، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما أدى إلى تدهور صحي خطير جعل عدداً كبيراً من السكان يتحولون إلى ما يشبه الهياكل العظمية بسبب سوء التغذية.

حاجة ماسة إلى دعم دولي وإغاثة عاجلة

وأشار الهباش إلى أن هناك جهودًا عربية ودولية وفلسطينية مكثفة لكسر الحصار، بالتنسيق مع مصر وعدد من المنظمات الدولية، لكنها حتى الآن لم تُحقق النتائج المرجوة.

وأضاف أن قطاع غزة بحاجة إلى حوالي 800 شاحنة يومياً من المواد الغذائية الأساسية لضمان توفير الحد الأدنى من الإغاثة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار.

وحذر من أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية حقيقية لا يمكن تجاهلها.

تحذير من تصاعد المعاناة وسقوط ضحايا جدد

وحث الهباش المجتمع الدولي على ضرورة التحرك العاجل والفوري لرفع الحصار عن غزة وتقديم الدعم الطبي والغذائي للمدنيين، مشيرًا إلى أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، إذ إن المعاناة الإنسانية تتصاعد يومًا بعد يوم، مع تزايد حالات الوفاة الناتجة عن سوء التغذية والإهمال الصحي.