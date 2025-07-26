ميلان يهزم ليفربول وديا استعدادا للموسم الجديد.. وهدف ضائع لصلاح

حقق فريق ميلان الإيطالي فوزًا مثيرًا على ليفربول الإنجليزي الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، بنتيجة 4-2، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين ضمن استعداداتهما للموسم الجديد 2025-2026.

افتتح ميلان التسجيل مبكرًا عن طريق رفائيل لياو في الدقيقة العاشرة، بعد تسديدة رائعة سكنت الشباك، قبل أن ينجح دومينيك سوبوسلاي في إدراك التعادل لليفربول بهدف مميز في الدقيقة 26.

وشهدت الدقيقة 42 فرصة محققة للنجم محمد صلاح، الذي كاد أن يمنح فريقه التقدم، لكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

في الشوط الثاني، أحرز لوفيتس تشيك الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 52، قبل أن يعزز نوا أوكافور النتيجة بهدف ثالث من هجمة مرتدة سريعة.

وفي الوقت بدل الضائع، قلص كودي جاكبو الفارق لصالح ليفربول بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 93، إلا أن نوا أوكافور عاد مجددًا وسجل الهدف الرابع لميلان في الدقيقة 95 مستفيدًا من خطأ دفاعي لينهي اللقاء لصالح الروسونيري بنتيجة 4-2.