تفاصيل عرض الهلال الضخم لضم إيزاك نجم نيوكاسل

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تفاصيل عرض الهلال السعودي للتعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فإن الهلال تقدم بعرض قيمته 600 ألف إسترليني أسبوعيًا من أجل إقناع ألكسندر إيزاك بارتداء قميص الهلال الموسم الجديد 2025-2026.

وأضافت الصحيفة، أن عرض الهلال لضم إيزاك لم يقتصر على الراتب الأسبوعي الضخم، ولكن سيكون صافيًا دون ضرائب، ويتضمن العديد من الحوافز والمكافآت الربحية.

إيزاك يطلب الرحيل

يُذكر أن ألكسندر إيزاك تقدم بطلب لإدارة نادي نيوكاسل يونايتد برغبة الرحيل عن الفريق خلال الفترة الجارية.