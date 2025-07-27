قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معارضة رجل الأعمال على حبسه في اتهامه بالنصب على أفشة
أحيلت للتحقيق في الجامعة.. سعاد صالح تثير الجدل من جديد والمؤسسات الدينية ترد عليها
إسقاط جوي عاجل ومساعدات طارئة.. الإمارات تواصل دعم غزة بلا توقف
إسرائيل تهاجم السفينة «حنظلة» في المياه الدولية لمنع كسر حصار غزة
اليوم .. قرعة بطولة الدوري الجديد في مشروع الهدف
تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان .. اليوم
المرصد الأورومتوسطي: الإنزالات الجوية مُهينة ولا تعالج حالة التجويع
بيراميدز يحتفل بالفوز على «قاسم باشا» بحفل عشاء خاص في إسطنبول | شاهد
إعلامي يحسم مصير أحمد نبيل كوكا مع الأهلي
متحدث التعليم: تصحيح الامتحانات هذا العام تمت بأعلى قدر من الدقة | تفاصيل
سنلتقي مُجددًا.. كلمات وداع من «وسام أبوعلي» لجمهور الأهلي: جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عواقب قول حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم

الظلم
الظلم
إيمان طلعت

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي بوزارة الأوقاف، إن هناك اعتقاد خاطئ لمن يردد حسبي الله ونعم الوكيل.

وأشار الى أنه حين يقول المرء حسبي الله ونعم الوكيل فهو أمر عادي، فهي تعني أنه رفع القضية من قاضي الأرض لقاضي السماء، فلو لم يفعل هذا الشخص شيء لن يضر، بل تأتي له بالرزق والخير والزوجة الصالحة والذرية الصالحة لأنه فوض الله في تدبير حاله، لكن إن كان ظالمه فهنا يخاف، فهي عجز عن تدبير الأمر وتفويضه لله.

عواقب حسبي الله ونعم الوكيل

وطالب الداعية الإسلامي من كل شخص يحبه ان يقول عليه،" حسبنا الله ونعم الوكيل" لأنني لو كنت من أهل خير، فيأتي لي الخير، مؤكدًا أن هذا القول من الممكن أن يأتي للعبد بالرزق والخير ويأتي له بالزوجة الصالحة ويأتي له بالبيت السعيد والهناء وبالذرية الصالحة.

وتابع الداعية: لو أن الشخص قال على شخص آخر" حسبنا الله ونعم الوكيل"، فهذه تكون نقل القضية من قاضي الأرض إلى قاضي السماء، فهنا العبد يخاف، لأن هذا عجز من الشخص المظلوم، فإن كان الأمر بخير أتي لي الخير، وإن كان بغير ذلك أتى بغير ذلك.

مستشهداً بوعد الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم، إذ قال تعالى في سورة آل عمران: "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174)".

فقول حسبي الله ونعم الوكيل ليس دعاء ولكنه خروج من حولي وقوتي وقدرتي، ودخولي في حِمَى حَولِ الله وقدرته وقوته، وتفويض مني لله أن يسترد لي حقي، أو ينصرني أو يفرج عني ما أنا فيه، أو يحميني من الضرر المتوقع أنه سيقع عليا.

عواقب حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الدعاء على الظالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

ترشيحاتنا

الصحفيين

نقده مشروع | حريات الصحفيين تدعم طارق الشناوي بعد بيان الموسيقيين

محطة بحوث سخا

البحوث الزراعية: خطة شاملة للتوسع في انتاج تقاوي الخضر

زاهي حواس

زاهي حواس يختتم محاضراته في الولايات المتحدة الأمريكية ويتجه إلى كندا

بالصور

فستان صيفي .. ناهد السباعي تثير الجدل بظهورها الأخير

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بيعملوا الذهب من الزئبق .. طريقة جديدة لصناعة المعدن النفيس تثير ضجة في العالم

الذهب
الذهب
الذهب

لو المفتاح اتكسر جوا الباب.. ازاى تخرجه بدون نجار

مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط .. والبحث عن السكان تحت الأنقاض

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط

فيديو

شيخ ازهري يهاجم سوزي الأردنية

لازم نمنع سوزي الأردنية من الظهور | أزهري يهاجم التيكتوكرز

كواليس أغنية soura

مصري يعود بأغنيته الجديدة Soura بمشاركة جوزيلفيو وإيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد