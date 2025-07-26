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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خدعة.. الاتحاد الهندي يفجر مفاجأة بشأن طلب تشافي تدريب المنتخب

تشافي
تشافي
القسم الرياضي

أكد الاتحاد الهندي لكرة القدم يوم السبت، أن طلب التوظيف المنسوب إلى مدرب برشلونة السابق ولاعب خط وسط إسبانيا تشافي هيرنانديز لشغل منصب مدرب منتخب الهند كان خدعة.

وصرح مدير المنتخب الوطني في الاتحاد لصحيفة تايمز أوف إنديا، التي تُفتح في علامة تبويب جديدة يوم الخميس، أن اسم تشافي كان مدرجًا في قائمة المتقدمين، كما نقل التقرير عن عضو في اللجنة الفنية في الاتحاد الهندي لكرة القدم قوله إن ترشحه كان مكلفًا للغاية.

وأضاف الاتحاد الهندي لكرة القدم في بيان: "تلقى الاتحاد الهندي لكرة القدم بريدًا إلكترونيًا يتضمن طلبات من المدربين الإسبانيين بيب جوارديولا وتشافي هيرنانديز، لم يتسن التأكد من صحة طلباتهما، وتبين لاحقًا أن طلبات البريد الإلكتروني لم تكن أصلية".

ولم يُعلن سابقًا عن تلقي الاتحاد الهندي لكرة القدم طلبًا يُزعم أنه من جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وأعلنت اللجنة الفنية للاتحاد الهندي لكرة القدم أنها راجعت 170 طلبًا لشغل منصب مدرب المنتخب الهندي للرجال، وقلصت القائمة إلى 10 مرشحين قبل اختيار ثلاثة مرشحين فقط. 

وكان الاتحاد الهندي لكرة القدم قد أقال المدرب السابق للمنتخب الهندي إيغور ستيماتش في يونيو من العام الماضي، قبل أن يعين الإسباني مانولو ماركيز، الذي ترك منصبه هذا الشهر وعاد إلى منصبه كمدرب لفريق إف سي جوا، أحد فرق الدوري الهندي الممتاز.

الاتحاد الهندي تشافي هيرنانديز برشلونة

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