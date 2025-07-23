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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تشيلسي يتفوق على أرسنال وبايرن ميونخ في سباق ضم تشافي سيمونز

تشافي سيمونز
تشافي سيمونز
محمد السعيد

يكثف نادي تشيلسي الإنجليزي جهوده للتعاقد مع تشافي سيمونز، لاعب لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "تشيلسي يتقدم في مفاوضاته الشخصية مع تشافي سيمونز".

وأضاف: "أرسنال وبايرن ميونخ مهتمان أيضًا، بينما يعمل تشيلسي على استباق الأندية المنافسة في مفاوضاته بشأن العقد".

 وتابع: "تشافي سيمونز مهتم بمشروع تشيلسي والمفاوضات جارية".


نجم تشيلسي على رادار الدوري السعودي

في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عالمية عن اهتمام عدد من الأندية السعودية بالحصول على خدمات النجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع "البلوز".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لا يدخل ضمن حسابات المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لتشيلسي، ما يعزز من احتمالية رحيله عن النادي اللندني هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن فيليكس يحظى أيضًا باهتمام من عدة أندية في البرتغال، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هناك رغبة قوية من جانب أندية سعودية – لم يتم الكشف عن أسمائها – في التعاقد مع اللاعب، الذي يتمتع بخبرة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

ويطالب تشيلسي بالحصول على ما يقارب 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات فيليكس، الذي سبق له تمثيل أندية كبرى مثل بنفيكا وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وميلان.

تشيلسي تشافي سيمونز فابريزيو رومانو أرسنال

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