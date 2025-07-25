الاتحاد الهندي يرفض تشافي.. رغم صدمته من العرض

في مفاجأة صادمة، رفض الاتحاد الهندي لكرة القدم، طلب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني، بتولي قيادة منتخب الهند.

وذكرت صحيفة “timesofindia”، أن تشافي طلب رسميًا تدريب منتخب الهند، وهو ما أثار صدمة الاتحاد الهندي، نظرًا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها المدرب على الساحة العالمية.

ورغم ذلك تُدرج اللجنة الفنية للاتحاد الهندي، تشافي هيرنانديز في القائمة النهائية نظرًا للتكلفة المالية الباهظة.

وقال أحد أعضاء اللجنة الفنية الذي حضر الاجتماع الافتراضي يوم الأربعاء: “حتى لو كان تشافي مهتمًا حقًا بكرة القدم الهندية ويمكن إقناعه بتولي الوظيفة، فسنحتاج إلى الكثير من المال".

تشافي.. مسيرة حافلة بالإنجازات

كلاعب، تمتع لاعب خط الوسط الإسباني بمسيرة تاريخية، فاز فيها بكأس العالم لكرة القدم عام 2010 وبطولتين أوروبيتين. مع برشلونة، وأصبح رمزًا لأسلوب لعب النادي القائم على الاستحواذ، وفاز بـ 25 لقبًا، منها ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

بدأ تشافي مسيرته التدريبية مع السد القطري، ثم عاد إلى برشلونة كمدرب، لكنه غادر العام الماضي بعد أن قاد النادي إلى لقبين في موسمين ونصف، بما في ذلك لقب الدوري الإسباني 2022-2023.